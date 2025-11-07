Сибіга: Посилення візових правил для росіян в ЄС – відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку РФ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що посилення візових правил для громадян Росії в Євросоюзі є виправданою відповіддю на ескалацію гібридних загроз з боку РФ.

"Ми вітаємо довгоочікуване рішення ЄС щодо посилення візових правил для громадян Росії. Ми давно виступали за це. Це цілком виправданий і ефективний захід для посилення безпеки кожної європейської родини у відповідь на ескалацію гібридних загроз з боку Росії", - написав він у соцмережі Х у п'ятницю.

На рішення Єврокомісії також відреагував очільник Офісу президента України Андрій Єрмак, зазначивши, що Росія давно веде гібридну війну проти європейських та інших демократичних країн.

"Росія давно веде гібридну війну проти європейських та інших демократичних країн: теракти проти військових об’єктів та критичної інфраструктури, політичні вбивства, підкуп політиків та політичних партій, вплив на вибори, роздмухування конфліктів масованою пропагандою, атаки за допомогою спровокованих хвиль мігрантів, а віднедавна – постійне порушення суверенного повітряного простору літаками та дронами. Тому заради безпеки власних громадян усі демократичні країни мають ухвалити значно суворіші правила допуску громадян Росії на власну територію. І це треба було зробити значно раніше", - написав він у Телеграмі.

На його думку, також потрібно повністю заборонити пожиттєво в'їзд до ЄС всіх осіб, хто воював проти України та членів їхніх сімей. "Ті, хто спокійно вбивав українців та підтримував це, можуть знову вбити будь-яку людину. Вони це майже щодня доводять також всередині Росії - вбивають та гвалтують своїх співгромадян", - додав Єрмак.

За інформацією, рішення Єврокомісії (ЄК) щодо скасування багаторазових віз для громадян РФ не торкнеться вже виданих віз, воно набуде чинності 8 листопада і матиме винятки, заявив офіційний представник ЄК Маркус Ламмерт.

Він уточнив, що скасовуються тільки багаторазові візи, одноразові будуть видаватися, але при більш суворому контролі.

Ламмерт також пояснив, що винятки із загального рішення допускаються. Зокрема, річну багаторазову візу зможуть отримувати близькі родичі російських громадян, які проживають в ЄС, і члени сімей, які мають громадянство ЄС. Працівникам транспорту може видаватися 9-місячна віза "в виправданих випадках".