17:59 07.11.2025

"Укренерго" в суботу обмежуватиме електрику в усіх регіонах з 8:00 до 21:00 населенню, з 8:00 до 22: 00 – промисловості

НЕК "Укренерго" в суботу в усіх регіонах України обмежуватиме електроспоживання населенню з 08:00 до 21:00, промисловим споживачам – з 08:00 до 22:00.

"Час і обсяг застосування обмежень у суботу, 8 листопада будуть такими: графіки погодинних відключень – з 08:00 до 21:00 обсягом від 1 до 2 черг, графіки обмеження потужності для промислових споживачів – з 08:00 до 22:00", – йдеться в повідомленні НЕК в телеграм п’ятницю.

Таким чином, анонсовані на суботу обмеження будуть дещо більшими, ніж ті, що запроваджуються у п’ятницю, коли відключення стосувалися більшості, але не всіх регіонів, і в меншому обсязі: для населення з 08:00 до 22:00 від 0,5 до 1,5 черг одночасно, для промисловості у такий же період.

Причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

