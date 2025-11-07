ЄС активізує переговори з Бельгією щодо надання Україні кредиту в розмірі EUR140 млрд – ЗМІ

У п’ятницю Європейська комісія спробує заспокоїти побоювання Бельгії щодо юридичних і фінансових ризиків перепрофілювання російських активів, повідомляє Politico.

"Європейська комісія інтенсифікує переговори з урядом Бельгії, щоб забезпечити Києву важливий кредит на репарації в розмірі 140 мільярдів євро, оскільки весна наближається, а гроші в Україні закінчуються. Однак час тисне, оскільки прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер зосереджений на бюджетній кризі в країні, а Європейський парламент, ймовірно, матиме право голосу щодо кредиту на репарації, що сповільнить його затвердження", - вказується у повідомленні.

Зазначається, що останній раунд переговорів щодо обговорюваного кредиту, який буде забезпечений замороженими російськими державними активами, що знаходяться на території Бельгії, відбудеться в п’ятницю вранці, коли високопосадовці з економічних та бюджетних департаментів Комісії спробують запевнити бельгійське керівництво, що всі фінансові та юридичні ризики, пов’язані з кредитом, будуть усунені.

Де Вевер стоїть на заваді запланованому мегакредиту ЄС, який має на меті надати Києву трирічний фінансовий перепочинок. Наразі Україна стикається з дефіцитом бюджету в розмірі близько 60 мільярдів доларів на найближчі два роки, не враховуючи витрати на підтримку армії.

Невдача змусить лідерів блоку звернутись до власних скарбниць, щоб підтримати оборону Києва від російських військ, або ризикнути залишити Київ у руках Москви.

Завдання Комісії – розвіяти побоювання Де Вевера, що Бельгія буде змушена виплачувати Москві борги, якщо війна закінчиться, або що юристи Кремля успішно подадуть позов проти його уряду за використання заморожених активів, які перебувають під управлінням фінансового депозитарію Euroclear, що базується в Брюсселі.

Анонімний чиновник повідомив, що найближчими днями відбудуться переговори на всіх рівнях, включаючи найвищий.

Однак переговори відбуваються в той час, коли Де Вевер стикається з політичною скрутою у своїй країні. Партії, що входять до складу його уряду, ведуть напружені переговори, намагаючись узгодити бюджет країни і виконати обіцянку коаліції скоротити витрати на 10 мільярдів євро.

Де Вевер заявив у четвер, що попросив короля Бельгії Філіпа дати уряду час до Різдва, щоб домовитися про бюджет, після того як було пропущено кілька попередніх термінів, і підкреслив, що це останній шанс уряду домовитися про бюджет.

Як тільки бельгійські занепокоєння будуть задоволені, Комісія офіційно запропонує законодавство щодо репараційного кредиту в найближчі тижні, згідно з двома чиновниками, ознайомленими з планами.

Двоє інших чиновників ЄС, ознайомлених з планами, повідомили Politico, що Парламент, ймовірно, також братиме участь у розробці законодавства. Це може затягнути процес і поставити під загрозу надії Комісії отримати 140 мільярдів євро до квітня, коли, як очікується, у Києві закінчаться гроші.

Додатковий тиск створює той факт, що подальша підтримка України з боку Міжнародного валютного фонду залежить від кредиту ЄС.

"Чим довше ми зволікаємо, тим складніше буде вирішити це питання. Це може викликати питання щодо можливих тимчасових рішень тощо. Тому чим швидше, тим краще", – заявив комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

В якості запобіжного заходу бельгійці вимагають від урядів країн ЄС надати національні гарантії на суму понад 170 млрд євро щодо кредиту, який може бути виплачений в будь-який момент. Де Вевер також хоче отримати запевнення, що використання грошової вартості російських активів також буде мати правову основу.

Юристи Комісії "дуже ретельно оцінили всі юридичні ризики або можливі ризики судових спорів", які вони вважають "обмеженими", заявив Домбровскіс. Він додав, що "у будь-якому випадку, гарантії, які будуть надані Бельгії, покриють потенційні фінансові ризики, з якими може зіткнутися Бельгія", якщо юристи Москви подадуть позов проти уряду.

Метою є надання блоком національних гарантій щодо позики "принаймні на наступні два роки, які можуть бути перейняті гарантією ЄС" у 2028 році, коли розпочнеться наступний семирічний бюджет ЄС, заявив Домбровскіс.

Більш складним завданням є усунення загрози вето на санкції ЄС з боку країн, дружніх до Кремля, таких як Угорщина та Словаччина.

Комісія розглядає юридичну лазівку, яка дозволить заморозити російські державні активи доти, доки Росія не припинить війну і не виплатить репарації Україні. В іншому випадку ЄС повинен щопівроку одностайно перезатверджувати свої санкції проти Росії. Розморожування російських активів змусить Euroclear переказати всі санкційні кошти назад до Кремля.