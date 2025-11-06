19:49 06.11.2025
У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані
Фото: Вікіпедія
В результаті російського удару по Дніпру постраждали шість людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
"У Дніпрі – шестеро постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Решта оговтуватися буде вдома", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.
Росіяни в четвер, 6 листопада, атакували Дніпро із застосуванням БПЛА. У місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.