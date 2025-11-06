Інтерфакс-Україна
Події
19:49 06.11.2025

У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

1 хв читати
У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані
Фото: Вікіпедія

В результаті російського удару по Дніпру постраждали шість людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі – шестеро постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Решта оговтуватися буде вдома", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

Росіяни в четвер, 6 листопада, атакували Дніпро із застосуванням БПЛА. У місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:28 06.11.2025
Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

Росія знову атакувала залізничну інфраструктуру прифронтових громад, є затримки у графіках руху – Мінрозвитку

08:05 06.11.2025
Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Восьмеро цивільних постраждало внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

20:43 05.11.2025
У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

08:32 05.11.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

07:57 05.11.2025
РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

РФ обстріляла Нікополь та райони Дніпропетровщини, поранено трьох людей

07:31 05.11.2025
Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом 14 населених пунктів Запорізької області

08:59 04.11.2025
ДСНС: Російські окупанти вдарили по "швидкій" у Нікополі, троє медиків поранені

ДСНС: Російські окупанти вдарили по "швидкій" у Нікополі, троє медиків поранені

08:32 04.11.2025
Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

07:55 04.11.2025
У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

21:57 02.11.2025
Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

Двоє цивільних поранені в результаті ворожого ракетного удару в Сумській області

ВАЖЛИВЕ

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

ОСТАННЄ

Зеленський: Будемо збільшувати фінансування корпусам ЗСУ, які перебувають у найбільш гарячих боях

Україна буде масштабувати всю технологічну основу, яка допомагає у евакуації поранених воїнів

Зеленський анонсував у листопаді важливу угоду для військових спроможностей

Шмигаль зустрівся з керівництвом компанї Saab, виробника шведських бойових літаків Gripen

Строки запровадження єАкцизу можуть бути перенесені на 10 місяців - до 1 листопада 2026 року

Офіс генерального прокурора оскаржить виправдувальний вирок військовослужбовцю РФ

Єрмак обговорив із польськими аналітиками загрозу від російських БпЛА

Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

На Сумщині в лікарні помер чоловік, постраждалий внаслідок обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА