У Дніпрі в результаті удару постраждали 6 людей, троє госпіталізовані

Фото: Вікіпедія

В результаті російського удару по Дніпру постраждали шість людей, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"У Дніпрі – шестеро постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Решта оговтуватися буде вдома", - написав Гайваненко в телеграм-каналі.

Росіяни в четвер, 6 листопада, атакували Дніпро із застосуванням БПЛА. У місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.