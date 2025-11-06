Інтерфакс-Україна
19:10 06.11.2025

Київщина отримає понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів з відновлення

Кабінет міністрів України спрямував понад 730 млн грн для завершення 30 проєктів відбудови у столичній області, Бучанській та Ірпінській громадах, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Уточнюється, що згідно із рішенням Кабміну, прийнятим на засіданні 5 листопада, кошти спрямують Мінрозвитку з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, залишки якого утворилися станом на 1 січня 2025 року. Отримані ресурси дозволять завершити 30 проєктів, зокрема, 21 житловий будинок, шість закладів освіти, дві споруди цивільного захисту та один об’єкт охорони здоров’я.

 

