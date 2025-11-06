Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто.

"Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і дякую за теплі слова підтримки. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, над цим будуть працювати команди.

Крім того, Зеленський і Руто обговорили питання українських дітей.

"Цього місяця в ООН Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії", - додав Зеленський.