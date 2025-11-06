Інтерфакс-Україна
Події
17:37 06.11.2025

Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський

1 хв читати
Україна та Кенія будуть співпрацювати над припиненням шахрайських методів російського рекрутингу іноземців у війну - Зеленський
Фото: https://www.facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Кенії Вільямом Руто.

"Поінформував про російські удари проти людей та інфраструктури і дякую за теплі слова підтримки. Торкнулися питання російського рекрутингу іноземних громадян у свою злочинну війну. Знаємо про всі шахрайські методи. Будемо тісніше працювати, щоб це припинилося", - написав Зеленський у телеграм-каналі у четвер.

Також лідери обговорили двосторонні відносини та спільні проєкти, над цим будуть працювати команди.

Крім того, Зеленський і Руто обговорили питання українських дітей.

"Цього місяця в ООН Україна представить резолюцію, яка засуджує незаконні російські викрадення та депортацію українських дітей. Дякую за те, що можемо розраховувати на підтримку Кенії", - додав Зеленський. 

Теги: #кенія #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:21 06.11.2025
Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

Україна передала Угорщині проєкт закону щодо змін в освітнє законодавство - Качка

17:51 06.11.2025
Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

Зеленський запропонував Болгарії проєкти спільного виробництва

14:19 06.11.2025
Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

12:23 05.11.2025
Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

11:57 05.11.2025
ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

ЄК відзначила "хороший прогрес" України у сфері охорони здоров'я – голова профільного комітету Ради

11:47 05.11.2025
Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

Естонія планує виділити EUR3 млн на закупівлю та підтримку Starlink для України

14:07 03.11.2025
Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

Медзаклади України та Азербайджану уклали низку угод про співпрацю – МОЗ

17:31 30.10.2025
Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

Румунія підтвердила непохитну підтримку України на прийомі в Києві з нагоди Дня Румунської армії

13:49 30.10.2025
Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

Сибіга: Маємо значний потенціал у розвитку взаємовигідної співпраці з оборонними підприємствами Словенії

11:57 30.10.2025
Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

Словенія продовжуватиме військову підтримку України - глава МЗС

ВАЖЛИВЕ

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Україна синхронізувала 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії - Зеленський

Україна отримає доступ до оборонного фонду Євросоюзу (EDF) – Єврорада

ОСТАННЄ

Єрмак у Польщі обговорив посилення військової співпраці

СБУ перевіряє інформацію щодо "діамантового бізнесу" Міндіча, про яку заявив нардеп Железняк

Реєстрація шкіл для участі в пілотному проєкті "Гроші ходять за вчителем" відкриється в грудні

"Альфа" СБУ повідомляє про ліквідацію понад 9 тис. окупантів в Покровську та на околицях за рік

Постпред США при НАТО: Підтримка України з боку союзників по НАТО має вирішальне значення

Качка розраховує на узгодження позицій з партнерами щодо репараційного кредиту до 19 грудня

"Укренерго" у п’ятницю обмежуватиме електрику населенню з 8:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину довше

У разі незгоди Угорщини ЄС схвалить рішення про готовність вести переговорну роботу, не чекаючи відкриття кластерів, - Качка

Начальника відділення Дарницького управління поліції Києва затримано на Рівненщині

В Івано-Франківську в офісному приміщенні вибухнула зарядна станція, постраждало троє людей – ДСНС

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА