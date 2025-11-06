Трамп заявив про готовність допомогти новому меру Нью-Йорка

Фото: https://www.facebook.com/ZohranKMamdani/

Президент США Дональд Трамп висловив готовність надати допомогу обраному меру Нью-Йорка демократу Зохрану Мамдані заради процвітання міста.

"Подивимося, що комуніст зробить у Нью-Йорку. (...) Подивимося, що з цього вийде. Ми хочемо, щоб Нью-Йорк був успішним. Можливо, ми їм трохи допоможемо", - заявив Трамп, під час виступу на бізнес-форумі в Маямі.

Раніше Трамп у разі перемоги Мамдані, якого він називає комуністом, пообіцяв припинити федеральне фінансування міста "за винятком найнеобхіднішого мінімуму". Президент США висловив упевненість у тому, що в разі перемоги Мамдані Нью-Йорк зіштовхнеться "з повною і остаточною економічною та соціальною катастрофою".

Тим часом сам Мамдані заявив, що місто під його керівництвом стане центром опору президенту США.

"Батьківщина Трампа як ніхто інший зможе продемонструвати країні, яку він зрадив, як його розтрощити", - сказав Мамдані в першій промові після оголошення про перемогу на виборах.

Мамдані, якому 34 роки, вступить на посаду 1 січня 2026 року. Він стане наймолодшим і першим мусульманином на посаді мера Нью-Йорка.

Мамдані виступає, зокрема, за обмеження орендної плати за житло, створення магазинів із низькими цінами, безкоштовний проїзд у наземному транспорті. Крім того, він пообіцяв підтримувати профспілки та розширити заходи захисту праці.