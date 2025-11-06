Трамп натякнув, що розробляє план денуклеаризації США, Китаю й РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливо йде робота над планом ядерного роззброєння США, КНР і РФ. Про це він сказав, виступаючи на Американському бізнес форумі в Маямі. Відео виступу оприлюднили на офіційному каналі Youtube Білого дому в середу.

"Ми не хочемо вступати у війни. Я перебудував армію. Ми маємо найсильнішу армію у світі. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкращі ракети, найкраще все. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія друга. Китай третій, але вони наздоженуть нас за чотири або п'ять років. Вони хочуть нас наздогнати і зможуть це зробити. І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох. Побачимо, чи це спрацює", - сказав Трамп.

Він також вкотре розповів як його метод економічного тиску, зокрема митними ставками, допомагає припиняти конфлікти у світі.

"Хіба це не чудово? Це зробили мита. Знаєте що? Мита, без мит цього ніколи б не сталося. Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Камбоджа та Таїланд, всі вони були у стані війни, починали війни. Деякі війни тривали 32 роки. Одна тривала 38 років. Неймовірно. Вони намагалися... Президент Путін, я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав: "Ми намагалися врегулювати цю війну протягом 10 років. Нам це не вдалося. Ви допомогли нам врегулювати ситуацію". Я врегулював деякі з цих питань за годину. Без будь-якої допомоги з боку Організації Об'єднаних Націй", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6xVpv3kfvv8