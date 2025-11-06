Інтерфакс-Україна
Події
01:26 06.11.2025

Трамп натякнув, що розробляє план денуклеаризації США, Китаю й РФ

2 хв читати

Президент США Дональд Трамп заявив, що можливо йде робота над планом ядерного роззброєння США, КНР і РФ. Про це він сказав, виступаючи на Американському бізнес форумі в Маямі. Відео виступу оприлюднили на офіційному каналі Youtube Білого дому в середу.

"Ми не хочемо вступати у війни. Я перебудував армію. Ми маємо найсильнішу армію у світі. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкращі ракети, найкраще все. Ми переробили нашу ядерну зброю з ядерною потужністю номер один, що я ненавиджу визнавати, бо це так жахливо. Це так жахливо, якщо її коли-небудь доведеться використовувати. Росія друга. Китай третій, але вони наздоженуть нас за чотири або п'ять років. Вони хочуть нас наздогнати і зможуть це зробити. І ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації нас трьох. Побачимо, чи це спрацює", - сказав Трамп.

Він також вкотре розповів як його метод економічного тиску, зокрема митними ставками, допомагає припиняти конфлікти у світі.

"Хіба це не чудово? Це зробили мита. Знаєте що? Мита, без мит цього ніколи б не сталося. Ізраїль та Іран, Єгипет та Ефіопія, Вірменія та Азербайджан, Камбоджа та Таїланд, всі вони були у стані війни, починали війни. Деякі війни тривали 32 роки. Одна тривала 38 років. Неймовірно. Вони намагалися... Президент Путін, я розмовляв з ним два тижні тому, і він сказав: "Ми намагалися врегулювати цю війну протягом 10 років. Нам це не вдалося. Ви допомогли нам врегулювати ситуацію". Я врегулював деякі з цих питань за годину. Без будь-якої допомоги з боку Організації Об'єднаних Націй", - сказав Трамп.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=6xVpv3kfvv8

Теги: #китай #сша #заява #трамп #рф

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:44 05.11.2025
США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети

08:47 05.11.2025
Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

Демократи перемогли на перших великих виборах другого терміну Трампа

03:42 05.11.2025
Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

Президент Сирії 10 листопада відвідає Вашингтон - Білий дім

02:41 05.11.2025
Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

Росія поширює фейкові відео для просування в Україні наративу "мир за будь-яку ціну" - ЦПД

21:28 04.11.2025
США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

США послаблюють деякі санкції проти Білорусі, зокрема щодо літаків Лукашенка

20:45 04.11.2025
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

Генштаб підтвердив ураження НПЗ у Нижньогородській області РФ і низки об’єктів ворога

15:48 04.11.2025
США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

США повинні бути відкриті до можливості використання далекобійної зброї як фактор стримування РФ – Зеленський

05:25 04.11.2025
Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

Німеччина закликає повністю припинити імпорт сталі з Росії — ЗМІ

15:37 03.11.2025
Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

11:58 03.11.2025
Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

Стубб запропонував провести зустріч Трампа та Путіна на саміті G20 у листопаді

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

"Укренерго" в четвер обмежуватиме електроспроживання в усіх регіонах з 8:00 до 22:00

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ОСТАННЄ

Уряд вніс зміни в кредитування домогосподарств, які встановлюють сонячні та вітрові електростанції - Міненерго

Сили оборони відбили з початку доби 260 ворожих атак - Генштаб

Уряд додав у проект держбюджету-2026 до 2-го читання у Раді 27,8 млрд грн доходів та 33,6 млрд грн видатків

Кількість постраждалих внаслідок нальоту російських БпЛА в Богодухові зросла до пʼяти – ОВА

Зеленський: Продовжуємо знищення окупанта у Покровську

Удар ворожого БпЛА по Богодухову спровокував пожежу на складі з зерновими

Україна планує дипломатичні заходи у листопаді - Зеленський

У Богодухові Харківської області 4 постраждалих внаслідок ворожого удару

Розпочато підготовче засідання суду у справі Шабуніна - спецпрокуратура

"Укрзалізниця" обмежує рух поїздів Краматорського напрямку до меж Харківської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА