До 9 людей зросла кількість постраждалих через зіткнення автобуса у Києві

Кількість постраждалих через зіткнення автобуса з електроопорою у Києві зросла до дев'яти чоловік, повідомили у поліції Києва у середу ввечері.

"Внаслідок ДТП травмовано дев’ятеро осіб віком від 19 до 60 років. Потерпілі отримали тілесні ушкодження у вигляді черепно-мозкових травм, травм грудної клітини та забоїв й наразі перебувають в медичних закладах", - йдеться у повідомленні у Телеграмі.

За інформацією, правоохоронці перевірили 60-річного керманича транспортного засобу – він був тверезий.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Раніше повідомлялось, що через аварію автобуса п'ятеро людей зазнали тілесних ушкоджень, повідомили у середу в поліції Києва. На оприлюдненому поліцією фото заретушовані реєстраційні та маршрутні номери автобусу, тому наразі незрозуміло, виконував він рейс по міському або приміському маршруту.