Інтерфакс-Україна
Події
17:50 05.11.2025

Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

1 хв читати
Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА
Фото: Борис Корпусенко

Київський апеляційний суд скасував відсторонення керівника апарату Дмитра Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Таким чином, апеляційний суд визнав відповідні рішення Голосіївського районного суду незаконними", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм у середу.

"Ці два дні були дуже складними, але важливими на шляху до відновлення справедливості. Це перша важлива перемога, яка показує: звинувачення щодо мене в "незаконних відрядженнях" є абсурдними", – наголосив керівник апарату КМДА, якого цитує пресслужба.

Він повідомив, що і далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.

Теги: #суд #загуменний #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:40 05.11.2025
За ексвійськкома Одеської області Борисова внесли заставу понад 20 млн грн. - ЗМІ

За ексвійськкома Одеської області Борисова внесли заставу понад 20 млн грн. - ЗМІ

16:22 05.11.2025
Справу нардепа Задорожнього про вимагання хабаря за неперешкоджання ремонту на Сумщині скеровано до суду - САП

Справу нардепа Задорожнього про вимагання хабаря за неперешкоджання ремонту на Сумщині скеровано до суду - САП

15:10 05.11.2025
Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

Суд прийняв рішення про незаконність блокування міжнародної діяльності Порошенка після доповіді Європарламенту – адвокат

17:24 04.11.2025
Ексмер Одеси Труханов оскаржив домашній арешт в апеляційному суді

Ексмер Одеси Труханов оскаржив домашній арешт в апеляційному суді

14:52 04.11.2025
Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

Експосадовець КМДА підозрюється закупівлі генераторів зі збитками майже у 5 млн грн - прокуратура

18:25 03.11.2025
Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

18:34 28.10.2025
Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

Понад 22 тис киян отримали матеріальну допомогу за пошкоджене житло через збройну агресію РФ

14:54 28.10.2025
Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

Ткаченко: КМДА зриває план розгортання системи мобільних укриттів

16:47 24.10.2025
Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

Київ спрямував 548 млн грн на безперебійне водопостачання й водовідведення до 2026 року

22:33 18.10.2025
У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

У Києві підготовлено понад 300 одиниць обладнання для резервного енергопостачання - КМДА

ВАЖЛИВЕ

В Покровську за добу ліквідовано 26 окупантів, оточення підрозділів ЗСУ немає - Генштаб

Україна отримала статус "Розширеного партнерства" з JEF

ППО знешкодила вночі 61 з 80 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

Окупанти за добу втратили 900 осіб та 70 од. спецтехніки

Жоден з підрозділів Сил оборони України не перебуває в оточенні у Покровсько-Мирноградській агломерації - Генштаб

ОСТАННЄ

Рада має намір вдосконалити законодавство в сфері водопостачання та водовідведення

Україна постійно вносить корективи в системи захисту енергооб'єктів від ворожих атак – Міненерго

Україна запропонувала допомогу Литві через можливі загрози з Білорусі - Зеленський

Посол доброї волі ООН Анджеліна Джолі відвідала Херсон – ЗМІ

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

"Енергоатом" вивчатиме можливості застосування нової модифікації генераторів технології французької Arabelle Solutions

На Сумщині ворог атакував дроном авто, що розвозило жителям хліб, водій загинув, ще троє людей зазнали поранень

"Укрзалізниця" компенсуватиме 20% першого внеску по "єОселі" своїм працівникам зі статусом ВПО

На Запоріжжі ДБР викрило дезертира, який заробляв на переправленні інших військових за кордон

Понад 80% кібератак РФ у першій половині 2025р. припадала на цивільну інфраструктуру України – Держспецзв’язку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА