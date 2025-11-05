Суд скасував відсторонення керівника апарату Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт - КМДА

Фото: Борис Корпусенко

Київський апеляційний суд скасував відсторонення керівника апарату Дмитра Загуменного від роботи та цілодобовий домашній арешт, повідомила пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"Таким чином, апеляційний суд визнав відповідні рішення Голосіївського районного суду незаконними", - йдеться у повідомленні КМДА у телеграм у середу.

"Ці два дні були дуже складними, але важливими на шляху до відновлення справедливості. Це перша важлива перемога, яка показує: звинувачення щодо мене в "незаконних відрядженнях" є абсурдними", – наголосив керівник апарату КМДА, якого цитує пресслужба.

Він повідомив, що і далі добиватиметься справедливості та притягнення до відповідальності тих, хто намагається незаконно криміналізувати його діяльність і дискредитувати.