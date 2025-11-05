Інтерфакс-Україна
16:40 05.11.2025

За ексвійськкома Одеської області Борисова внесли заставу понад 20 млн грн. - ЗМІ

Фото: https://suspilne.media

За ексвійськкома Одеської області Євгена Борисова 4 листопада внесли заставу у справі про самовільне залишення частини - 20 млн 136 тис. 200 грн., повідомило Суспільне з посиланням на адвокатку підозрюваного Лідію Карплюк.

Зазначається, що загалом у трьох із чотирьох кримінальних проваджень за Борисова внесли вже понад 100 млн грн. застави (раніше сплачували 36,3 млн грн. і 44,4 млн грн.).

Як повідомлялося раніше, запобіжний захід ексвійськкому суд обрав 31 жовтня. Адвокат обвинуваченого Андрій Война заявив, що це рішення оскаржуватимуть. Наступне засідання у справі призначили на 19 листопада.

Як відомо, під час розслідування журналістів "Українська правда" у червні 2023р. стало відомо, що родина Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомість і автомобілі на мільйони доларів. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем і відсторонило військкома від посади.

22 липня 2023 року Борисову оголосили про підозру в незаконному збагаченні та в умисному ухиленні від несення служби. У 2024 році дві відкриті проти Борисова справи скерували до суду. Зокрема, про незаконне збагачення, а також щодо підробки документів із метою виїзду на відпочинок в Іспанію та на Сейшели замість служби.

У березні 2025 року ДБР завершило досудове слідство щодо екскерівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова. Йому інкримінують відмивання майна на понад 140 млн грн.

