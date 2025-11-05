Інтерфакс-Україна
Події
16:17 05.11.2025

Фронт отримає додаткові засоби радіолокаційної боротьби через DOT-Chain Defence

Військові замовлятимуть засоби радіолокаційної боротьби (РЕБ) через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence. Відтепер 180 бригад Збройних сил України та Національна гвардія України матимуть гарантовані бюджети, за які вони зможуть самостійно обирати через маркетплейс як стаціонарні, так і окопні засоби РЕБ.

Як повідомляє Агенція оборонних закупівель, лише за перший день після додавання РЕБ в DOT-Chain Defence військові замовили техніки майже на 6 млн грн.

"У час, коли ворожі дрони становлять значну загрозу, надати бригадам можливість самостійно обирати необхідні засоби для протидії - вкрай важливо. Ворог регулярно змінює частоти та розвиває технології, тож критично потрібна швидка доставка засобів РЕБ. Маркетплейс DOT-Chain Defence дає змогу обрати, оперативно замовити, отримати й застосувати необхідні засоби в стислі терміни," - зазначив директор Агенції оборонних закупівель Арсен Жумаділов,

Раніше АОЗ підписала контракти з виробниками на постачання окопних РЕБ в межах програми "Армія дронів Бонус", яка передбачає мотиваційні бюджети військовим за ураження ворога.

Маркетплейс зброї DOT-Chain Defence розроблений Державним оператором тилу та використовується для забезпечення військових озброєнням. Система об’єднує в одному захищеному середовищі бригади, виробників та Агенцію оборонних закупівель. Завдяки цьому саме підрозділи обирають необхідні їм засоби, а АОЗ бере на себе всю організаційну частину - від підписання контрактів до проведення оплати. Таким чином, щоб отримати потрібний засіб, військовому потрібно зробити лише кілька кліків.

Забезпечення війська через DOT-Chain Defence здійснюється паралельно з іншими програмами та є додатковим джерелом постачання дронів.

Теги: #зсу #реб #dot_chain_defence

