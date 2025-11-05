Перша підземна школа запрацювала в Сумах

Фото: https://t.me/ermaka2022/7140

У Сумах запрацювала перша підземна школа, по всій Україні вже реалізується понад 170 подібних об’єктів, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У Сумах запрацювала перша підземна школа. Сучасна та безпечна, із зручними класами й комфортними просторами.тТут діти можуть навчатися, спілкуватися, відчувати себе в безпеці", - написав Єрмак у телеграм-каналі у середу.

За його словами, у прифронтових і прикордонних областях зараз уже реалізується понад 170 подібних об’єктів.

"У Сумській області вже побудували 5 підземних шкіл у трьох територіальних громадах.

Ще 8 шкіл планують збудувати у п’яти громадах: сім із них відкриють до кінця 2025 року, а одну — у 2026-му", - повідомив керівник ОП.

Він додав, що за два роки держава інвестувала понад 13 млрд грн у створення безпечних шкіл.