Посадовицю філії Енергоатому викрито на систематичному хабарництві - НАБУ

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили заступницю генерального директора філії "Атоменергомаш" АТ "НАЕК "Енергоатом" на проханні та одержанні неправомірної вигоди від представника підрядної компанії, повідомляє НАБУ.

"За даними слідства, посадовиця прохала від представника приватного товариства щомісячні "відсотки" за забезпечення своєчасної оплати виконаних робіт за договорами підряду та неперешкоджання виконанню договірних зобов’язань", - йдеться в повідомленні НАБУ в телеграм-каналі в середу.

За інформацією Бюро, сума "винагороди" становила від 10% до 15% від вартості робіт.

Згідно з повідомленням, у червні-листопаді 2025 року службовиця одержала неправомірну вигоду на загальну суму близько 1,67 млн грн.

"Загальний розмір неправомірної вигоди, яку вона вимагала, становив понад 6,6 млн грн", - наголошують в НАБУ.