Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали троє людей, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Томина Балка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Бургунка, Дудчани, Новокаїри, Осокорівка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 13 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, офісне приміщення та приватні автомобілі.

Між тим, у вівторок зі звільнених громад регіону евакуювали 10 людей. "Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", - додав Прокудін.