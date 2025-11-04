Інтерфакс-Україна
Події
18:46 04.11.2025

Україна продовжує вживати заходи для покращення освіти і витрачає на неї таку частку ВВП, як і ЄС - Пакет розширення

Українська влада продовжує вживати заходів для покращення якості освіти в країні, відзначається у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі.

"Державні витрати на освіту як частка ВВП залишаються стабільними та подібними до показників ЄС. Результати останнього дослідження PISA (Програма міжнародної оцінки учнів) у 2022 році показали зниження показників порівняно з попереднім раундом у 2018 році, ймовірно, через сукупний вплив пандемії та війни. Україна продовжила свої поточні зусилля з реформування, зокрема через новий закон про дошкільну освіту, який набрав чинності у січні 2025 року та спрямований на досягнення загального охоплення та покращення результатів освіти", - йдеться в документі.

Повідомляється, що впровадження Нової української шкільної реформи навчальних програм та педагогічного підходу продовжилося, і з вересня 2025 року було запущено передпілотний проект у старшій середній освіті.

Крім того, зазначається, що План для України містить низку заходів та інвестицій для покращення людського капіталу, зокрема шляхом удосконалення професійної освіти.

З іншого боку, констатується низький рівень фінансування інноваційної діяльності. "Витрати на дослідження та розробки залишаються низькими на рівні 0,37% ВВП у 2024 році, хоча Україна схвалила нову Глобальну стратегію розвитку інновацій до 2030 року, спрямовану на стимулювання інновацій шляхом покращення інфраструктури, зменшення регулювання, покращення доступу до фінансування та створення центрів передового досвіду в таких сферах, як оборона та охорона здоров'я", - йдеться в доповіді.

