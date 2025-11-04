Економіка України продемонструвала значну стійкість, але з'явилися ознаки уповільнення - Пакет розширення

Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, констатувала значну стійкість економіки України в умовах повномасштабної агресії з боку РФ, але з'явилися ознаки її уповільнення.

"Незважаючи на значні виклики, спричинені продовженням агресивної війни Росії, Україна залишається відданою впровадженню реформ, узгоджених як з ЄС, так і з Міжнародним валютним фондом, хоча темпи їх впровадження нещодавно сповільнилися", - зазначили в Єврокомісії.

В документі зазначається, що Україна досягла прогресу у просуванні реформ для підвищення ефективності та результативності адміністрування доходів та податкової системи, але недоліки залишаються.

Бізнес-середовище в Україні залишається обмеженим структурними викликами та викликами воєнного часу, зазначається в доповіді. "Пов'язані з війною збої, нестача робочої сили та інфляція є трьома основними перешкодами для ділової активності. Крім того, громіздкі процедури, зокрема неефективність податкового адміністрування, такі як надмірні вимоги до документації та затримки в обробці, збільшують витрати на дотримання законодавства та створюють непропорційне навантаження на менші фірми. Висока концентрація ринку та низька динаміка молодих підприємств вказують на слабку ринкову конкуренцію. Тим не менш, досягнуто певного прогресу в покращенні бізнес-клімату", - наголошують в Єврокомісії.

Неформальна економіка названа основною структурною проблемою, зумовленою "слабким забезпеченням виконання законодавства, обмеженим інституційним потенціалом, високим фіскальним тягарем та збоями, пов'язаними з війною".

Дефіцит робочої сили, пов'язаний з війною, названий зростаючим структурним обмеженням для економіки. "Близько 38% підприємств повідомили про труднощі з пошуком кваліфікованих працівників, а оцінки свідчать про те, що дефіцит робочої сили досяг 16% від загального попиту на робочу силу у 2024 році. Проблема особливо гостра для кваліфікованих робітничих професій, особливо в транспортному та будівельному секторах. Хоча дефіцит сприяв зростанню участі жінок на ринку праці, які традиційно недостатньо представлені в робочій силі України, гендерний розрив в участі в робочій силі залишається значним", - наголошується в доповіді.

Зазначається, що державний слід в економіці залишається високим, при цьому державні підприємства показують нижчі показники порівняно з приватними фірмами, що відображає операційну неефективність.

"Адміністровані ціни покривають 22,1% кошика споживчих цін порівняно з приблизно 9% в ЄС. Лібералізація цін на енергоносії досягла незначного прогресу", - наголошують в Єврокомісії.

При цьому наголошується, що в умовах скрутних бюджетних умов Україна продовжує вирішувати нагальні потреби у реконструкції, зокрема, у сфері виробництва енергії, а також у сфері житла та доріг. Також відзначається "помітний прогрес в підтримці та розширенні доступу до Інтернету для домогосподарств": збільшення загальної кількість стаціонарних точок доступу на 1,2% та в сільській місцевості на 6,3%.

Відзначений певний прогрес у приватизації та реструктуризації державних підприємств, але у реформі корпоративного управління спостерігаються певні невдачі. Прийняті заходи підірвали незалежність наглядових рад, а наглядові ради кількох державних підприємств залишаються неповними. "Процедури відбору представників держави не відповідають конкурентному процесу на основі заслуг, що негативно впливає на незалежність та стабільне управління державними підприємствами", - вказується в доповіді.

Значний прогрес України відзначений в реформуванні управління державними інвестиціями, зокрема, згадані створення ради зі стратегічних інвестицій та єдиного портфель проектів з використанням цифрової платформи DREAM, розробка значної частини нормативно-правової бази для нової системи управління державними інвестиціями та внесення змін до бюджетного кодексу для кращого впровадження державних інвестицій у бюджетний цикл відповідно до Плану України.

"Банківський сектор України залишається стійким. Рівень ліквідності приблизно втричі перевищує нормативний мінімум, і, незважаючи на ретроактивне підвищення ставки податку на прибуток банків до 50% у 2024 році, сектор продовжував генерувати значні прибутки, хоча це значною мірою відображає вплив банків на суверенний ризик… Кредитування домогосподарств та бізнесу значно зросло у 2024 році, але загальний рівень проникнення кредитів залишається низьким", - йдеться в доповіді.

Загальна відкритість економіки, виміряна співвідношенням торгівлі до ВВП, знизилася з приблизно 87% у 2022 році до 78% у 2024 році, після чого стабілізувалася внаслідок збоїв, пов'язаних з війною, констатували в Єврокомісії.