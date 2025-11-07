Яценюк: українська економіка попри певні обмеження є економікою воєнного часу

Фото: Interfax-Ukraine / Oleksandr Zubko

Голова Київського безпекового форуму (КБФ), експрем'єр-міністр України (2014-2016) Арсеній Яценюк переконаний, що українська економіка під час повномасштабного вторгнення РФ стала економікою воєнного часу.

"Попри певні обмеження наших технологічних і виробничих можливостей, вважаю, що українська економіка є економікою воєнного часу", - сказав Яценюк в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що на макрорівні ключовий параметр того, чи є економіка воєнною, визначається обсягом фінансування оборонного бюджету - або у відношенні до ВВП, або у відношенні до загального обсягу державного бюджету.

"Ми очікуємо в цьому році – увага 0 63% загальних видатків державного бюджету на оборону. Видатки європейських країн під час Другої світової війни виросли до 40-70% від їхнього національного доходу. Тобто ми співмірні. У США видатки військового спрямування збільшились з 1,4% ВВП в 1940 році до 37% ВВП в 1945 році, а дефіцит федерального бюджету підвищився з 3% у 1939 році до 27,5% у 1943 році. Ми 63% очікуємо у цьому році, від ВВП це 32%. Тобто на макрорівні можу дуже чітко сказати - в Україні класична воєнна економіка", - наголосив голова КБФ.

Щодо мікрорівня, Яценюк нагадав, що відповідно до закону України про воєнний стан, у нас є обмеження прав і свобод, починаючи зі ЗМІ: "є телемарафон, але працюють інші редакції, сенситивна військова інформація, що природно, як у тому ж Ізраїлі, не може розголошуватися". "Друге - у нас є обмеження переміщення громадян. Третє - приклади націоналізації майна. Було націоналізоване майно приватних компаній на кшталт Укрнафти. Четверте - про свободу зібрань все зрозуміло, хоча акція була на площі Франка (мітинги за повернення повноважень НАБУ і САП, які пройшли у Києві в липні – ІФ-У)", - сказав він.

Стосовно державного оборонного замовлення, він зазначив, що Україна не всі потреби можемо закривати власними силами. "Просто немає можливостей. Винищувачі F-35 не складаємо, "Томагавки" не робимо. І "Тауруси", і "Леопарди", й атомні підводні човни. У нас є інша сфера, яка отримала добрий розвиток - нові засоби ведення війни, хоча й тут було б цікаво подивитися рівень локалізації… Метінвест виготовляє сховища, сітки. Приватні компанії - дрони, софт. Це все частина воєнної економіки. Але є те, що ми не в стані виготовляти. Тобто, наша промисловість мобілізована на максимум своїх можливостей", - наголосив Яценюк.