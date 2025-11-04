Єврокомісія: Україна досягла "певного прогресу" у реформі судової влади – Пакет розширення

Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, констатує що Україна має певний рівень підготовки та досягла певного прогресу в галузі функціонування судової влади.

"Протягом звітного періоду було досягнуто певного прогресу, зокрема, прийнято та розпочато виконання законодавства про створення Київського спеціалізованого окружного адміністративного суду та Київського спеціалізованого адміністративного апеляційного суду, продовжено відбір та призначення суддів і членів Вищої ради суддів (ВРС) та оцінку кваліфікації діючих суддів (перевірка), а також створено Службу дисциплінарних інспекторів (СДІ). Було затверджено дорожню карту для системи електронного судочинства та продовжено розробку системи електронного управління справами у кримінальному судочинстві (SMEREKA)", - зазначили в звіті ЄК.

Втім, наголошується, що судова система все ще страждає від серйозної нестачі кадрів та високого навантаження.

"Чесність, меритократія та спроможність судової та прокурорської служб, а також статус Ради з питань суспільної доброчесності залишаються слабкими. Парламент не призначив кандидатів, які пройшли міжнародну перевірку, до Конституційного суду (CCU), що ще більше затримало оновлення складу CCU. Посада генерального прокурора залишається політизованою. Положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру та скорочення строків розслідування призвели до закриття кількох гучних справ, а інші справи перебувають під загрозою. Законодавство, прийняте в липні 2025 року, дозволяє переведення та призначення прокурорів без конкурсу і надає Генеральному прокурору доступ до будь-яких матеріалів досудового розслідування (крім Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САПО))", - йдеться у документі.

В Єврокомісії вважають, що у наступному році Україна, зокрема, повинна відповідно до Плану для України (ПДУ), прискорити заповнення вакансій у судовій системі та оцінку кваліфікації (перевірку) діючих суддів за участю Ради громадської доброчесності.

Відповідно до ПДУ, продовжити врегулювання поточних дисциплінарних проваджень; прийняти законодавство для вдосконалення декларацій про доброчесність суддів та їх перевірки.

Також відповідно до ПДУ, прийняти закон для покращення виконання судових рішень; запустити систему збору даних для виконання судових рішень та реалізувати дорожню карту для електронної судової системи.

В "Пакеті розширення" рекомендують без подальших затримок заповнити вакансії, що залишилися в Конституційному Суді, та покращити конституційну процедуру відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії 2021 року.

"Прийняти законодавчі зміни, щоб зробити процедури відбору та звільнення Генерального прокурора більш об’єктивними, прозорими та заснованими на заслугах; вдосконалити відбір суддів Верховного Суду та перевірку декларацій про доброчесність суддів Верховного Суду та інших вищих судів із тимчасовим, але значущим залученням незалежних експертів, призначених міжнародними партнерами; скасувати положення про автоматичне закриття кримінальних справ через закінчення строків досудового розслідування та переглянути чинні строки", - рекомендують в ЄК.

В цьому кластері також рекомендовано скасувати положення, що дозволяють переведення та призначення прокурорів до регіональних прокуратур та Генеральної прокуратури без конкурсу та надають Генеральному прокурору право доступу до будь-яких матеріалів досудового розслідування.