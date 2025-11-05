Україна повинна поступово скасовувати цінові обмеження на енергоринку та ПСО на суб'єктів газової сфери – Пакет розширення

Фото: https://www.facebook.com

Україна повинна продовжувати поступове скасування оптових цінових обмежень на електроенергію в усіх сегментах ринку та спеціальних зобов’язань з надання публічних послуг (ПСО) на суб’єктів ринку газу.

До таких висновків дійшла Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яку ЄК оприлюднила 4 листопада в Брюсселі.

Зазначається, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) у липні 2025 року збільшила денні, а також внутрішньодобові цінові обмеження на спотовому ринку електроенергії на понад 60%, однак ринки "на добу наперед", внутрішньодобовий та балансуючий ринки продовжують функціонувати в умовах цінових обмежень.

Окрім того, тарифи на передачу електроенергії все ще є недостатніми для інвестицій та технічного обслуговування, необхідних для енергетичних та кліматичних реформ.

"Впровадження мережевих кодексів для електроенергії є неповним, зокрема в сферах розподілу потужностей та управління перевантаженнями. У найближчий період Україна повинна прийняти зміни до оподаткування учасників енергетичного ринку непрямими податками", - говориться також у документі.

Як нагадали в ЄК, тариф на транспортування газу за звітний період зріс майже в чотири рази, однак загалом реформи газового ринку, включаючи поступове скасування зобов’язань з надання публічних послуг та скасування заборони на експорт природного газу залишаються важливим пріоритетом для України з огляду на приведення у відповідність до правил ЄС та (відновлення) створення конкурентного ринку.

"Скасування цінових обмежень та зобов’язань з надання публічних послуг має супроводжуватися створенням механізму фінансування для вразливих споживачів", - радять в ЄК.

Автори документи також звернули увагу на досягнення незначного прогресу у приведенні законодавства у відповідність до третього енергетичного пакету ЄС у частині, що стосується сектору електроенергетики. Наразі пакет заходів з євроінтеграції електроенергетики, який є ключовим для повного об’єднання ринків електроенергії, очікує на прийняття парламентом.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України продовжив терміни дії положення про покладання спеціальних обов’язків (ПСО) на суб’єктів ринку природного газу щодо постачання газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику "останньої надії" та виробникам електричної енергії з газу з 31 жовтня 2025 року по 31 березня 2026 р.

Рішення уряду закріплено постановою від 10 жовтня 2025 року №1306 "Про внесення змін до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу".