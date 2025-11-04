Єврокомісія: Україна досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю – Пакет розширення

Україна має певний рівень підготовки до імплементації нормативно-правової бази ЄС і досягла певного прогресу у боротьбі з тяжкою та організованою злочинністю, до таких висновків прийшла Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі.

"Україна… досягла певного прогресу, зокрема у… прийнятті і початку імплементації закону про реформування Агентства з повернення та управління активами (АРМА). Після деякої затримки було призначено голову Бюро економічної безпеки України (БЕБ). Було досягнуто певного прогресу у запобіганні та боротьбі з незаконним обігом стрілецької зброї та легких озброєнь, контрабандою наркотиків і сигарет, торгівлею людьми та незаконними фінансовими операціями. Україна створила Національний координаційний центр з питань вогнепальної зброї (НКЦВЗ) та міжвідомчу групу з питань вогнепальної зброї при координаційному центрі", - зазначають в Єврокомісії.

Також у "Пакеті розширення" підкреслюють, що законодавча база для фінансових розслідувань була доповнена необхідними імплементаційними законодавчими актами. Покращилися результати у справах про відмивання грошей, але заморожування та конфіскація злочинних активів залишаються дуже обмеженими.

В рекомендаціях Комісії зазначають, що у наступному році Україна, зокрема, повинна впровадити закон про реформування АРМА, зокрема шляхом прийняття відповідних імплементаційних законодавчих актів.

Також рекомендовано просунути реформу БЕБ шляхом переатестації її персоналу на основі доброчесності та заслуг, а також шляхом надання БЕБ відповідних фінансових, людських і технічних ресурсів, а також оперативної незалежності.

В Єврокомісії радять реалізувати комплексний план дій на 2025 рік щодо боротьби з організованою злочинністю на основі результатів оцінки загрози серйозної та організованої злочинності (SOCTA) на 2019-2022 роки; прийняти нову стратегію на 2026-2030 роки після оцінки загрози відповідно до методології SOCTA.