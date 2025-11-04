Єврокомісія: в Україні реалізовані основні права людини, але є випадки тиску на правозахисників та антікорупціонерів – Пакет розширення

Європейська комісія у щорічній доповіді "Пакет розширення", яка була оприлюднена Європейською комісією у вівторок в Брюсселі, констатує, що в Україні були реалізовані основні права людини, втім, виборчі реформи повинні продовжувати враховувати невиконані рекомендації та готуватись до можливого сценарію післявоєнних виборів.

Зазначається, що Парламент (Верховна Рада) може здійснювати свої повноваження, включаючи контроль за виконавчою владою та участь у законодавчому процесі, частково ефективно через обмеження, накладені воєнним станом. За допомогою дорожньої карти щодо функціонування демократичних інститутів Україна зобов’язалася вжити низку заходів, спрямованих на забезпечення всебічної оцінки впливу запропонованого законодавства та посилення законодавчого контролю за виконавчою владою.

Уряд України продовжує ефективно виконувати свої функції, надаючи пріоритет безпеці та обороні, інтеграції до ЄС, економічному відновленню та реконструкції. Реформа децентралізації повинна просуватися ефективно та відчутно, відповідно до заходів, визначених урядом, та відповідно до Плану України та дорожньої карти реформи державного управління (PAR).

Інституції, відповідальні за інтеграцію до ЄС, створені і беруть активну участь у координації внесків різних зацікавлених сторін у процес скринінгу, а також у розробці стратегічних документів, пов’язаних із процесом вступу.

Втім, зазначається, що громадські організації (ГО) працюють у загалом сприятливих умовах, але були випадки ймовірного політичного тиску на активістів, які борються з корупцією.

"Такі випадки, а також випадки тиску на правозахисників та ГО, необхідно відстежувати та вирішувати. Було прийнято три закони для посилення залучення та консультацій громадськості та ГО до процесів формування політики та прийняття рішень на центральному та регіональному рівнях. Після закінчення воєнного стану необхідно буде вжити заходів для впровадження закону", - рекомендують у документі.