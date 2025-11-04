Свириденко: Ми на крок ближче до членства в ЄС

Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко підкреслює, що звіт ЄС в межах Пакета розширення підтверджує, що країна впевнено рухається до членства у Європейському союзі і у 2025 році показала "найкращий результат за три роки на шляху до вступу".

"Ми на крок ближче до членства в ЄС. Україна отримала найвищі оцінки у Звіті в межах Пакета розширення 2025 року, який сьогодні оприлюднила Єврокомісія. Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС", - написала Свириденко у телеграм-каналі.

"Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше — жодного разу ми не отримали негативної оцінки "відкат назад". Єврозвіт також відзначає прогрес України у підготовці до переговорів і готовність до відкриття переговорних кластерів", - зазначила голова уряду.

За її словами, Україна впевнено рухається до членства у Європейському союзі. "Це мета, яка майже 13 років тому вивела мільйони українців на майдани. Яку ми відстояли і закріпили в Конституції. Україна — це невідʼємна частина Європи", - написала Свириденко.