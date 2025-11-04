Інтерфакс-Україна
Події
10:57 04.11.2025

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

1 хв читати
З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА
Фото: https://t.me/VadymFilashkin

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей, у Сіверську у Бахмутському районі загинула людина, поранено трьох людей, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Покровську зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки, 2 адмінбудівлі і склади.

У Краматорському районі у Яровій Лиманської громади поранено людину. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено 3 будинки і авто. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

У Бахмутському районі у Сіверську загинула людина, пошкоджено 7 будинків.

Теги: #атака_рф #донецька_область #філашкін #евакуація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:59 04.11.2025
У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

У передмісті Харкова 6 постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА

10:16 04.11.2025
СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) на Донеччині, який поширював фейки про оборонців України

11:08 03.11.2025
Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

Росіяни за добу 6 разів обстріляли Донеччину, три людини загинули

12:12 02.11.2025
На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

11:46 02.11.2025
Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

Вся Донеччина знеструмлена - ОВА

13:38 01.11.2025
У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

У Покровську тривають стабілізаційні заходи за участю ГУР - джерела

12:23 01.11.2025
Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

Загиблий є в Миколаєві внаслідок ракетного удару, серед 15 постраждалих є дитина – обладміністрація

09:52 01.11.2025
ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

ППО знешкодила вночі 206 з 223 ворожих дронів, є влучання на 7 локаціях

09:27 01.11.2025
У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

У Запорізькій області поранено 72-річну жінку внаслідок російського удару по Оріхову

20:18 31.10.2025
Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за тиждень становить 3,5 тис. осіб

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

ОСТАННЄ

"Укренерго" збільшила на денні години обмеження енергоспоживання у вівторок

Українець, якого звинувачують в атаці на Nord Stream, розпочав голодування у в'язниці – ЗМІ

Нацполіція в Одесі затримала зловмисника, який за гроші пропонував ухилянту працевлаштування до СБУ

Експравоохоронця з Буковини судитимуть за продаж підроблених водійських посвідчень - ДБР

Судитимуть батька-вихователя за зґвалтування та розбещення підопічних дівчат – прокуратура

Пластичному хірургу приватної клініки Києва повідомлено про підозру через смерть пацієнтки під час операції

На Херсонщині в результаті російських атак поранено шестеро людей – поліція

Мінекономіки розпочало публічні консультації щодо Стратегії зайнятості до 2030 р.

Нафтохімічний завод в Башкірії та Ніжегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі - Коваленко

Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА