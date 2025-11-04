З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей - ОВА

Фото: https://t.me/VadymFilashkin

З лінії фронту у Донецькій області евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей, у Сіверську у Бахмутському районі загинула людина, поранено трьох людей, повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, у тому числі 69 дітей", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

За його даними, у Покровську зруйновано приватний будинок, пошкоджено багатоповерхівку. У Добропіллі поранено людину, пошкоджено 4 будинки, 2 адмінбудівлі і склади.

У Краматорському районі у Яровій Лиманської громади поранено людину. У Хрестищі Святогірської громади пошкоджено будинок. У Донецькому Миколаївської громади пошкоджено будинок. У Слов'янську пошкоджено 2 приватні будинки, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі та лінію електропередач. У Краматорську пошкоджено 3 будинки і авто. У Дружківці пошкоджено приватний будинок. У Довгій Балці Іллінівської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Костянтинівці пошкоджено багатоповерхівку.

У Бахмутському районі у Сіверську загинула людина, пошкоджено 7 будинків.