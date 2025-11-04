Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Кабінет міністрів України провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній для оцінки стану енергосистеми та узгодження алгоритмів реагування на виклики війни у різних сценаріях, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок.

"Серед головних тем — запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів; нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень. Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача — пройти з теплом всю зиму", - написала вона у Телеграмі.

За її словами, один із пріоритетів – розвиток розподіленої генерації. "Адже це дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, нарощуємо потужності і надалі", - зауважила вона.

Свириденко наголосила, що уряд щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами.

"Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні обʼєкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами звʼязку", - зазначила прем'єрка.

Прем'єрка зазначила, що в межах програм Зимової підтримки буде збережено фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів.