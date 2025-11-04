Уряд провів засідання Антикризового енергетичного штабу
Кабінет міністрів України провів засідання Антикризового енергетичного штабу за участі профільних міністерств та енергетичних компаній для оцінки стану енергосистеми та узгодження алгоритмів реагування на виклики війни у різних сценаріях, повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у вівторок.
"Серед головних тем — запуск опалювального сезону, збільшення імпорту енергоресурсів; нарощування генерації, зокрема розподіленої та потреби для швидкого відновлення і ремонту після пошкоджень. Опалювальний сезон стартував планово. Тепер наша задача — пройти з теплом всю зиму", - написала вона у Телеграмі.
За її словами, один із пріоритетів – розвиток розподіленої генерації. "Адже це дозволяє громадам зберігати енергетичну стійкість навіть під час масованих атак. Уже введено в експлуатацію 1,8 ГВт розподіленої генерації, нарощуємо потужності і надалі", - зауважила вона.
Свириденко наголосила, що уряд щоденно координує дії з обласними адміністраціями, громадами та профільними службами.
"Особливу увагу приділяємо прифронтовим регіонам, де росія системно обстрілює енергетичні обʼєкти, намагаючись позбавити громади тепла. Перевірили готовність громад до кризових ситуацій. Постійно працює понад 8 тисяч пунктів незламності, ще 4 тисячі готові до розгортання у випадку відключень. Усі вони забезпечені пальним та засобами звʼязку", - зазначила прем'єрка.
Прем'єрка зазначила, що в межах програм Зимової підтримки буде збережено фіксовану ціну на газ і електроенергію для побутових споживачів.