Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

У ніч проти 4 листопада Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів по енергетичній та портовій інфраструктурі, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, відбулося влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. "Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання", – зазначив Кіпер.