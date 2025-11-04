Інтерфакс-Україна
Події
08:43 04.11.2025

Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

1 хв читати
Ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру Одещини

У ніч проти 4 листопада Одеський регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів по енергетичній та портовій інфраструктурі, повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Попри активну роботу ППО, якою знищено більшість ворожих цілей, відбулося влучання в об’єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. "Внаслідок ударів виникли пожежі. Пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання", – зазначив Кіпер.

 

Теги: #одеська_область #енергетика #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:59 04.11.2025
ДСНС: Російські окупанти вдарили по "швидкій" у Нікополі, троє медиків поранені

ДСНС: Російські окупанти вдарили по "швидкій" у Нікополі, троє медиків поранені

08:55 04.11.2025
РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

РФ ударила та серйозно пошкодила енергообʼєкт ДТЕК в Одеській області

22:04 03.11.2025
Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

15:37 03.11.2025
Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

Бійці ГУР знищили чергові об’єкти ППО російських загарбників у Криму

03:56 03.11.2025
Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

Одна людина загинула і троє постраждали внаслідок атаки російських БпЛА в Сумській області - ОВА

22:19 02.11.2025
Харків зазнав ворожого авіаудару - мер

Харків зазнав ворожого авіаудару - мер

08:24 02.11.2025
Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

09:01 01.11.2025
Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

Міністри енергетики G7 засуджують атаки Росії на енергетику України - заява

21:09 31.10.2025
Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

Канада прискорює виплати фінансової допомоги для відновлення української енергетичної інфраструктури

10:30 31.10.2025
РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

РФ здійснила чергову атаку по цивільній інфраструктурі Одещини, є влучання у енергетичний об’єкт – ОВА

ВАЖЛИВЕ

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

ОСТАННЄ

Зеленський привітав залізничників з професійним святом

ПС ЗСУ: знешкоджено 92 ворожих безпілотника, є влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях у ніч проти вівторка

Посол США при НАТО зустрівся із Зеленським у Києві

Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

ГУР повідомляє про активні бойові дії спецпідрозділів поблизу Покровська

США запропонували Раді Безпеки ООН створити міжнародні сили безпеки у Газі

У результаті ворожих атак на Дніпропетровщині загинула жінка, постраждали діти та дорослі

Перу розриває дипломатичні відносини з Мексикою через прохання колишнього прем’єра про притулок

Окупанти за добу втратили 840 осіб та 94 од. спецтехніки

Демократи та республіканці Палати представників США запропонували план для завершення "шатдауну"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА