Окупанти протягом доби завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області

Упродовж останньої доби російські війська завдали 668 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його даними, окупанти здійснили три авіаційні удари по Малокатеринівці, Червоному та Малинівці. Крім того, 402 безпілотники різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Степове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

"4 обстріла з РСЗВ накрили Григорівку, Степногірськ, Успенівку. 259 артилерійських ударів завдано по території Приморського, Степового, Гуляйполя, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного", - інформує він у телеграм-каналі ранком вівторка.

Федоров повідомив, що надійшло 42 повідомлення про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автомобілів. "Мирні жителі не постраждали", – зазначив начальник ОВА.