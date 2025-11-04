4 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

4 листопада 2025 року в Україні відзначають День залізничника, День фрілансера.

Ще сьогодні Міжнародний день маркетингу, Міжнародний день подяки коучам.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея.

День 1349 Російська агресія - Day 1349 Russian aggression

День залізничника

Це свято присвячене працівникам залізничної галузі, які забезпечують надійний та безпечний рух поїздів, доставку вантажів та пасажирів. Цей день відзначається від 1940 року, і він символізує важливість залізничної інфраструктури для економіки країни та забезпечення комфортного транспорту для населення.

У незалежній Україні з 1993-го року святкували в першу неділю серпня. Проте, у 2002 Президент видав Указ, в якому призначив саме 4 листопада Днем залізничника України.

Сучасна Україна посідає третє місце за довжиною залізничної мережі в Європі. На сьогодні в Україні існує 6 залізничних гілок і вони об’єднують всі регіони країни. В залізничній сфері працює близько 272 тисячі осіб. Залізниці України взаємодіють із залізницями 7 сусідніх країн. Укрзалізниця є головним органом управління залізничного транспорту в Україні.

Довідково: В 1861 до Львова з Перемишля прибув перший потяг. Він був дуже схожий на сучасні потяги і з цього часу українська залізниця почала розвиватися. На 5 років пізніше була побудована ділянка залізниці Одеса-Балта.

День українського фрілансера

Щороку 4 листопада в Україні відзначають День українського фрілансера — нову, поки неофіційну подію, започатковану платформою Freelancehunt у 2021 році. Цю дату обрали свідомо, щоб створити власну традицію.

Мета свята — вшанувати фрілансерів, привернути увагу суспільства та держави до викликів, з якими стикаються незалежні професіонали, а також наголосити на важливості їхнього внеску в економіку та цифрову трансформацію країни. У 2021 році було подано звернення до Верховної Ради України з проханням надати події офіційний статус, однак відповіді поки не надійшло.

Фріланс - це стиль життя і роботи, що об’єднує фахівців найрізноманітніших напрямків: програмістів, дизайнерів, SEO-спеціалістів, SMM-менеджерів, аніматорів, копірайтерів, редакторів, перекладачів, маркетологів, контент-менеджерів та багатьох інших. Фрілансер - це людина, яка працює сама на себе, надає послуги різним клієнтам на тимчасовій або проєктній основі, без довгострокових зобов’язань перед одним роботодавцем.

Міжнародний день маркетингу

Міжнародний день маркетингу - це день, присвячений підвищенню обізнаності про значення маркетингу в суспільстві, індустрії та серед професіоналів у сфері маркетингу. Цей день, що відзначається 4 листопада, має на меті зазначити важливість маркетингу та його вплив на різні сфери.

Народилися в цей день:

75 років від дня підписання в Римі (1950) "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" (Європейської конвенції з прав людини);

450 років від дня народження Ґвідо Рені (1575–1642), італійського художника;

180 років від дня народження Францішека Ґавронського-Равіти (Равіти-Ґавронського) (1845–1930), польського історика, етнографа, письменника;

130 років від дня народження Василя-Дмитра Васильовича Кучабського (1895−1971), українського історика, публіциста, редактора, громадсько-політичного та військового діяча (Німеччина). Дату смерті подано за ЕСУ; за іншими даними помер, імовірно, 1945 р.

Ще сьогодні:

1918 - Уночі з 3 на 4 листопада почалися польсько-українські бої за Перемишль;

1921 - Розпочався Другий зимовий похід Армії УНР під проводом генерал-хорунжого Юрія Тютюнника - головна Волинська група перейшла польсько-український радянський кордон під Олевськом;

1922 - У Єгипетському королівстві знайдена гробниця Тутанхамона;

1937 - Останній день розстрілів в урочищі Сандармох капітаном держбезпеки Михайлом Матвєєвим 1111 в'язнів Соловецької тюрми особливого призначення, серед них — цвіту української інтелігенції;

1940 - Президія Верховної Ради СРСР встановила кордон між Молдавською та Українською РСР, внаслідок чого 8 із 14 районів колишньої Молдавської АРСР залишились в складі України;

1950 - У Римі держави-члени Ради Європи підписали Конвенцію про захист прав людини і основних свобод;

1956 - Радянські війська придушили повстання в Угорщині;

1970 - Пасажирський авіалайнер "Конкорд" під час випробувань удвічі перевищив швидкість звуку;

1979 - Захоплення американського посольства у Тегерані іранськими студентами ("революційною гвардією").

1984 - Заснування компанії "Dell".

Церковне свято:

4 листопада, в православному календарі день пам’яті мучеників Никандра і Єрмея

Святі мученики Никандр і Єрмей були християнськими проповідниками, які жили в місті Мира в Лікії (сучасна Туреччина) у І столітті. Вони були учнями святого Тита, який сам був послідовником апостола Павла. Активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри.

Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Єрмея і Никандра піддали смерті. Їхнє мучеництво вважається одним із перших прикладів християнської страждання за віру. Вони є покровителями лікарів, аптекарів і хворих.

День пам'яті преподобного Йоаникія Великого

Преподобний Йоаникій Великий був відомим християнським аскетом і чудотворцем, який жив у VI-VII століттях. Він народився в селі Марикат у Палестині в заможній і благочестивій родині. З дитинства прагнув до духовного життя і в 18 років покинув світські справи, щоб стати монахом.

Преподобний Йоаникій провів своє життя в різних монастирях, де вирізнявся глибокою покорою, смиренням, ревною молитвою та суворим постом. У одному з монастирів він зустрів преподобного Георгія — свого духовного наставника і вірного друга. Разом вони переселилися на гору Олімп у Вифинії (сучасна територія Туреччини), де заснували новий монастир.

Йоаникій був обраний ігуменом і очолював обитель протягом сорока років. Його життя стало прикладом аскетизму та благочестя для братії і всіх, хто звертався до нього за порадою чи допомогою. Господь наділив його даром чудотворення: він зцілював хворих, годував голодних, зупиняв епідемії та стихійні лиха. Одного разу він урятував преподобного Георгія від смертельного нападу змії.

Преподобний Йоаникій відійшов до Господа у віці 85 років. Його тіло було поховане в монастирському соборі, а святі мощі й досі являють чудеса, зміцнють віру тих, хто приходить до них із молитвою.

Іменини:

Григорій, Іван, Ілля, Микола, Олександр, Симон, Степан.

З прикмет цього дня:

Ранковий туман віщує тепло, а ясний день – похолодання. Багато мишей свідчить про холодну зиму, а іній на деревах – на близькі морози. Також вважається, що відсутність дощу обіцяє неврожайний наступний рік, а сильна злива – негоду, що триватиме довго.