Інтерфакс-Україна
Події
00:27 04.11.2025

Ірландія скоротить термін проживання для новоприбулих українців у державному житлі до 30 днів

1 хв читати

Ірландський уряд погодив скорочення терміну перебування новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів, повідомляє національний мовник RTE.

"Раніше особи, які тікали від війни в Україні, могли залишатися в такому житлі до 90 днів. За даними уряду, якщо поточна тенденція збережеться — коли близько 50 людей на день потребують 90-денного розміщення — усі доступні місця можуть бути вичерпані вже цього місяця", - зазначено в повідомленні.

Окрім цього, підкомітет погодив запровадження щотижневих фінансових внесків за проживання у державному житлі для шукачів притулку, які працюють. За словами міністра юстиції Джима ОʼКаллагана, механізм буде розроблено спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі та представлений урядовим партіям у найближчі тижні перед передачею до Кабінету для остаточного затвердження.

За словами міністра, плата для мешканців центрів системи IPAS (Міжвідомча служба з надання притулку) може становити від €15 до €238 на тиждень, залежно від доходу.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними", — сказав він.

ОʼКаллагана також визнав, що кількість українців, які прибувають до Ірландії, суттєво зросла з вересня, і зазначив, що понад 100 тис. українців прибули з 2022 року, близько 80 тис. перебувають у країні нині.

Джерело:https://www.rte.ie/news/ireland/2025/1103/1541909-ipas-cabinet-sub-committee/

Теги: #проживання #люди #ірландія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

01:50 26.10.2025
Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

Незалежна кандидатка Кетрін Конноллі перемогла на виборах президента Ірландії – ЗМІ

17:38 25.10.2025
На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

На західному узбережжі Ірландії відбувся автопробіг на підтримку України

08:27 19.10.2025
Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

Підліток, причетний до загибелі 17-річного українця у Дубліні, залишений під вартою

17:18 16.10.2025
Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

Посольство України в Ірландії підтвердило інформацію про загибель 17-річного українця у Дубліні, тривають слідчі дії

21:08 13.10.2025
В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

В Офісі президента відбулася зустріч із делегацією Ірландії, говорили про енергетику, членство України в ЄС та санкції проти РФ

18:10 05.10.2025
Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

Українська журналістка Юлія Рябова здобула престижну радіопремію в Ірландії

01:03 24.09.2025
Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

Сибіга подякував Ірландії за додаткові 35 млн євро допомоги для підтримки людей в Україні

19:33 18.09.2025
Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

Ірландія надає Україні 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування

21:27 01.09.2025
Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

Зеленський: Ірландія готова зробити внесок у гарантування безпеки для України

16:31 27.08.2025
У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

У "Дії " можна буде зареєструвати місце проживання в гуртожитку

ВАЖЛИВЕ

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

"Укренерго" у вівторок планує обмеження електрики населенню і промисловості

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

ОСТАННЄ

До кінця року відкриються представництва "Build with Ukraine" у Берліні та Копенгагені — Камишін

Вучич заявив про можливість дострокових парламентських виборів на тлі масових протестів

США можуть закрити повітряний простір через тривалий шатдаун - ЗМІ

Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

Посла РФ в Італії викликали до МЗС після заяв представниці російського відомства про обвал вежі в Римі - ЗМІ

Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Міноборони розробляє нові контракти для військових із визначеними термінами служби — Шмигаль

"Нафтогаз Біоенергія" очолив ексначальник управління ОГТСУ Каденський

Урсула фон дер Ляєн: ЄС надає енергетичну допомогу та працює над забезпеченням фінансової допомоги Україні

Норвегія 4-5 листопада прийматиме зустріч міністрів оборони JEF, очікується участь Шмигаля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА