Ірландія скоротить термін проживання для новоприбулих українців у державному житлі до 30 днів

Ірландський уряд погодив скорочення терміну перебування новоприбулих українців у державному житлі з 90 до 30 днів, повідомляє національний мовник RTE.

"Раніше особи, які тікали від війни в Україні, могли залишатися в такому житлі до 90 днів. За даними уряду, якщо поточна тенденція збережеться — коли близько 50 людей на день потребують 90-денного розміщення — усі доступні місця можуть бути вичерпані вже цього місяця", - зазначено в повідомленні.

Окрім цього, підкомітет погодив запровадження щотижневих фінансових внесків за проживання у державному житлі для шукачів притулку, які працюють. За словами міністра юстиції Джима ОʼКаллагана, механізм буде розроблено спільно з міністром-державним секретарем Колмом Брофі та представлений урядовим партіям у найближчі тижні перед передачею до Кабінету для остаточного затвердження.

За словами міністра, плата для мешканців центрів системи IPAS (Міжвідомча служба з надання притулку) може становити від €15 до €238 на тиждень, залежно від доходу.

"Зрештою, це буде рішення уряду, але ми рекомендуємо ці пропозиції і вважаємо їх доречними", — сказав він.

ОʼКаллагана також визнав, що кількість українців, які прибувають до Ірландії, суттєво зросла з вересня, і зазначив, що понад 100 тис. українців прибули з 2022 року, близько 80 тис. перебувають у країні нині.

Джерело:https://www.rte.ie/news/ireland/2025/1103/1541909-ipas-cabinet-sub-committee/