Зеленський обговорив із представниками країн НАТО посилення оборони України та захист енергосистеми перед зимою

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками США, Великої Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, Канади та Нідерландів при НАТО, під час якої відзначив внесок цих держав у зміцнення оборони України.

"Ми вдячні Німеччині за системи Patriot, США – за можливість купувати озброєння та системи ППО через програму PURL, Великій Британії та Франції – за ракети, Канаді та Нідерландам – за їхні внески в ініціативу PURL, а також усім іншим країнам за їхню допомогу. Ця підтримка справді рятує життя наших людей, і дуже важливо, щоб нові країни долучалися до ініціативи", – зазначив Зеленський у понеділок.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості для зміцнення захисту української енергосистеми напередодні зимового періоду. Зокрема, йшлося про закупівлю систем протиповітряної оборони, ракет до них і посилення тактичної авіації.

Окрему увагу було приділено питанню продовження санкцій проти Росії та іншим ключовим заходам тиску, спрямованим на примушення її до припинення війни.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/16709