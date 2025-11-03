Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленською зустрівся в Києві із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію й адаптацію в центрі навчання орієнтування в просторі та мобільності Trinity Hub.

Як повідомляють у понеділок на офіційному інтернет-представництві президента, Зеленський поспілкувався з ветеранами з порушенням і втратою зору, які пройшли навчання та реабілітацію в центрі. За результатами навчання вони опанували побутові навички та орієнтування в просторі, використання шрифту Брайля, мобільних телефонів і комп’ютерної техніки.

"Передусім я хочу подякувати всім бійцям за те, що ви зробили. Не жаліючи свого життя, захистили нашу державу. Безумовно, війна ще триває, але вона точно закінчиться. Але щоб не захопили нашу країну, велика кількість сміливих людей виконала свій обов’язок, захистила наш суверенітет", – наголосив Зеленський.

Президент також висловив подяку закладу та всім тим, хто повертає до справжнього життя українських захисників. Як повідомляється, Trinity Hub став першим партнером Міністерства у справах ветеранів України в реалізації проєкту допомоги ветеранам і ветеранкам, які повністю або частково втратили зір.