19:29 03.11.2025

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про проведення "важливої та змістовної зустрічі" із делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером.

"Основну увагу приділили інноваціям і захисту українського неба від ворожих дронів і ракет", - написав він у Телеграм-каналі.

Шмигаль подякував послам держав-партнерів при НАТО за стійку підтримку України від перших днів повномасштабного вторгнення. Висловив окрему вдячність за активну участь в ініціативі PURL.

"Головна тема нашої зустрічі — потреби України на найближчу зиму. Генштаб ЗСУ і ГУР Міноборони надали змістовні доповіді для партнерів. Акцентували колегам на засобах ППО та побудові ешелонованого захисту: ракети до ППО, дрони-перехоплювачі, радари", - зазначив міністр.

Шмигаль також наголосив, що Україна не лише потребує допомоги, а й готова ділитися досвідом у побудові протиповітряного захисту з державами-союзниками.

"Вільне небо має бути надійно захищеним від ворожої агресії", - додав очільник відомства.

 

