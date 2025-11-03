Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що не бачив європейського плану щодо закінчення війни, проте є різні пропозиції Європи щодо мирного врегулювання.

"Важливо в цьому питанні, чи бачив я, як президент України, цей план? Ні…Є різні європейські мислення і пропозиції щодо мирного врегулювання", - сказав він на брифінгу у понеділок.

Президент зазначив, що поки президент США Дональд Трамп та європейські лідери не можуть змусити росіян сісти за стіл перемовин.

Окремо глава держави зазначив, що на рівні радників зараз є консультації, проте жодного готового плану "на столі" поки немає. У випадку напрацювання плану з Європою, Україна буде проговорювати його із США, оскільки у американців "своє бачення".