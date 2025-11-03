Інтерфакс-Україна
Події
18:56 03.11.2025

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

1 хв читати
Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА
Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російськи обстріли Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровської області, повідомив у понеділок очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув 54-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Понівечена машина… Нікопольщина потерпала від атак FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Постраждали троє людей – 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 3 магазини, коледж, багатоквартиний будинок, авто. Горіла будівля, що не експлуатується", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у Синельниковському районі російська армія поцілила по Межівській і Покровській громадах, застосовувавши КАБи та FPV-дрони, через що виникла пожежа та була побита приватна оселя.

Гайваненко повідомив, що силами ППО в області вдень було збито два безпілотника.

Теги: #дніпропетровщина #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:27 03.11.2025
ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

08:59 02.11.2025
Житель прифронтового села у Харківській області загинув через ворожий обстріл

Житель прифронтового села у Харківській області загинув через ворожий обстріл

18:27 01.11.2025
На Сумщині перебої зі світлом після чергових ворожих атаки, енергетики вже працюють над відновленням

На Сумщині перебої зі світлом після чергових ворожих атаки, енергетики вже працюють над відновленням

18:08 01.11.2025
Кількість постраждалих в Миколаєві збільшилась до 19 – ОВА

Кількість постраждалих в Миколаєві збільшилась до 19 – ОВА

10:51 01.11.2025
Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

Двоє жителів Херсону загинули під обстрілами, в області за добу 21 поранений, пошкоджені 8 багатоповерхівок - поліція

09:08 01.11.2025
На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

На Сумщині за добу зафіксовано 82 обстріли, семеро постраждалих цивільних

14:13 31.10.2025
До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

До двох збільшилась кількість жертв ворожого обстрілу у Херсоні

12:49 31.10.2025
У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

У Херсоні загинула жінка, ще четверо осіб постраждали через ворожий обстріл

11:36 31.10.2025
У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

У Донецькій області загинули 8 цивільних, 19 зазнали поранень через обстріли окупантів минулої доби

21:27 30.10.2025
У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

У Запорізькому районі помер один із постраждалих внаслідок російської атаки

ВАЖЛИВЕ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

ОСТАННЄ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

За підтримки ООН на Чернігівщині облаштовано 5 домівок для переселенців, ще 9 - у роботі

Сибіга про прапор ЧВК "Вагнер" на кордоні з Естонією: Цей прапор символізує варварство та воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА