Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через російськи обстріли Нікопольського, Криворізького та Синельниківського районів Дніпропетровської області, повідомив у понеділок очільник обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.

"По Грушівській громаді Криворізького району агресор влучив безпілотником. На жаль, загинув 54-річний чоловік. Співчуття рідним та близьким. Понівечена машина… Нікопольщина потерпала від атак FPV-дронами та артилерією. А саме – райцентр, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська, Марганецька громади. Постраждали троє людей – 67-річна жінка та чоловіки 49 і 40 років. Всі на амбулаторному лікуванні. Пошкоджені 3 магазини, коледж, багатоквартиний будинок, авто. Горіла будівля, що не експлуатується", - написав він у Телеграмі.

За його словами, у Синельниковському районі російська армія поцілила по Межівській і Покровській громадах, застосовувавши КАБи та FPV-дрони, через що виникла пожежа та була побита приватна оселя.

Гайваненко повідомив, що силами ППО в області вдень було збито два безпілотника.