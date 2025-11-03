ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

"За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).