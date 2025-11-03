Інтерфакс-Україна
Події
18:27 03.11.2025

ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

1 хв читати
ДБР розслідує обставини загибелі та поранення військовослужбовців на Дніпропетровщині через ворожий обстріл

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

"За попередньою інформацією, 1 листопада близько 17:00 ворог завдав ракетного удару по місцю базування українських військових. Через атаку є загиблі та поранені", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у понеділок.

На місце події одразу прибула слідчо-оперативна група ДБР, яка проводить необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії. Зокрема, слідство перевіряє, чи були дотримані вимоги безпеки особового складу під час повітряної тривоги та чи належним чином було організовано укриття військових.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану).

Теги: #розслідування #дніпропетровщина #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:56 03.11.2025
Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень через обстріли Дніпропетровщини – ОВА

12:28 03.11.2025
ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

ДБР повідомило про підозру трьом експосадовцям у незаконній приватизації землі нацпарку "Пирятинський"

14:02 31.10.2025
Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

Комісія ООН з розслідування порушень здійснить візит в Україну у листопаді

11:54 31.10.2025
На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

На Львівщині розслідують ДТП, у якій загинуло четверо військових

10:43 31.10.2025
ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

ДБР повідомило про підозру в держзраді ексдепутату Одеської міськради за події 2 травня 2014 року

18:07 29.10.2025
Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

Україна вітає публікацію нової доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в країні – МЗС

17:19 29.10.2025
На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

На Одещині ДБР затримало колишнього чиновника військової адміністрації, який продавав "бронь" ухилянтам

14:58 29.10.2025
Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

Центральна ВЛК почала скасовувати незаконні висновки про непридатність до служби, видані на Дніпропетровщині, - ДБР

10:24 29.10.2025
СБУ розслідує 85% усіх злочинів, які РФ вчинила в Україні з початку повномасштабної війни

СБУ розслідує 85% усіх злочинів, які РФ вчинила в Україні з початку повномасштабної війни

17:32 28.10.2025
Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

Судитимуть експравоохоронця з Києва, який вивозив за кордон чоловіків у формі "спецназу"

ВАЖЛИВЕ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

ОСТАННЄ

Україні не вистачає $750 млн з 2 млрд, необхідних на імпорт газу

Шмигаль провів зустріч із послом США при НАТО Вітакером: Головна тема - потреби України на найближчу зиму

Ворог застосовує 50% КАБів від усіх на покровському напрямку – Зеленський

Пункт пропуску "Хребенне – Рава-Руська" підключено до європейської системи EES

Зеленський: Я не бачив європейського плану щодо закінчення війни

Наступного тижня в Україні буде команда США щодо "дрон-deal" - Зеленський

Українські виробники ягід у 2026р. продовжать відбирати частку європейського ринку – УПОА

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО та приєдналася до Мережі креативних міст ЮНЕСКО

За підтримки ООН на Чернігівщині облаштовано 5 домівок для переселенців, ще 9 - у роботі

Сибіга про прапор ЧВК "Вагнер" на кордоні з Естонією: Цей прапор символізує варварство та воєнні злочини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА