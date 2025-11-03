Сирський: продовжуємо звільнення та зачистку територій в районі Добропільського виступу, що змушує ворога розпорошувати свої сили

Фото: https://www.facebook.com

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про продовження звільнення та зачистки територій в районі Добропільського виступу, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська.

"Продовжую роботу на Донеччині, зокрема в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ЗС України. Заслухав доповіді командирів на місцях щодо поточної обстановки та нагальних потреб. Ключові питання: убезпечення логістики, дії штурмових груп із витіснення противника з міської забудови", - написав він у Facebook.

Сирський заявив про посилення війська додатковими підрозділами, озброєнням, технікою, зокрема безпілотними системами.

Також він повідомив про збільшення українськими силами тиску на Добропільському виступі.

"Продовжуємо звільнення та зачистку територій, що змушує ворога розпорошувати сили й унеможливлює концентрацію основних зусиль у районі Покровська. Минулої доби штурмові підрозділи в районі Добропільського виступу на окремих напрямках просунулися вперед. Загалом за час операції звільнено 188 кв. км, 248,7 кв. км - зачищено від ДРГ противника", - написав головком.

Він подякував українським захисникам за стійкість, хоробрість та професіоналізм.