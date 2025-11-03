Інтерфакс-Україна
Події
09:28 03.11.2025

Російські обстріли за добу забрали життя жителя Херсонської області, 8 поранених, пошкоджені 8 багатоповерхівок


Російські обстріли за добу забрали життя жителя Херсонської області, 8 поранених, пошкоджені 8 багатоповерхівок

Один мирний житель Херсонської області загинув і вісім отримали поранення внаслідок російської агресії за минулу добу, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін станом на 6:00 понеділка.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 8 багатоповерхівок та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю та приватні автомобілі", - написав Прокудін в Телеграм.

За його словами, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Олександрівка, Білозерка, Томина Балка, Берислав, Костирка, Комишани, Микільське, Нова Кам’янка, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Садове, Антонівка, Новодмитрівка, Придніпровське, Розлив, Софіївка, Наддніпрянське, Благовіщенське, Велетенське, Чорнобаївка, Посад-Покровське, Хрещенівка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам’янка, Ольгівка, Токарівка, Шевченківка та місто Херсон.

Як повідомлялося, позаминулої доби через російську агресію в Херсонській області одна людина загинула, ще дві дістали поранення. Окупанти пошкодили чотири багатоповерхівки та 12 приватних будинків, а також приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку.

Теги: #херсонська_область

