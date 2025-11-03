Інтерфакс-Україна
08:43 03.11.2025

Захисники України в ніч на 3 листопада знищили або подавили 116 зі 150 засобів повітряного нападу росіян

Противник у ніч на 03 листопада (з 19:00 02 листопада) атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької обл., чотирма балістичними ракетами Іскандер-М із ТОТ АР Крим, п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Курської обл., а також 138 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, близько 80 із них – "шахеди", повідомили Повітряні Сили ЗСУ в телеграм-каналі.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" та 115 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 20 ударних БпЛА на 11 локаціях", - інформують ПС ЗСУ.

Теги: #війна #ракети #збиття #бпла

