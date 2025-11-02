Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 62 штурмові та наступальні дії.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/30989