Інтерфакс-Україна
Події
22:33 02.11.2025

Сили оборони відбили з початку доби 168 ворожих атак - Генштаб

З початку доби відбулося 168 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, скинули 63 керовані авіабомби. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3759 дронів-камікадзе та здійснили 3822 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 62 штурмові та наступальні дії. 

