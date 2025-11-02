Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

Вдень у неділю через ворожі удари повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині, повідомляє Міністерство енергетики.

