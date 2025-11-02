Інтерфакс-Україна
Події
12:26 02.11.2025

Міненерго: Наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково - споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині

1 хв читати
Вдень у неділю через ворожі удари повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині, повідомляє Міністерство енергетики.

"Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах - наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт", - йдеться у повідомленні у телеграм у неділю.

Теги: #знеструмлення #удари

