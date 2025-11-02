Інтерфакс-Україна
Події
12:12 02.11.2025

На Донеччині 5 людей загинуло через російські обстріли - поліція

Фото: Нацполіція

Через російські обстріли Донеччини 5 людей загинуло у суботу, ще двоє зазнали поранень, повідомляє Нацполіція України.

"По Костянтинівці росіяни вдарили авіабомбами, артилерією та FPV-дроном – вбили 2 людей, ще одну поранили. Пошкоджено багатоквартирних та приватні будинки. У Родинському під час обстрілів загинула цивільна особа, ще одна травмувалась, зруйновано приватну оселю. Внаслідок ворожих ударів маємо загиблу людину в Мирнограді та ще одну в Сіверську", - зазначається у повідомленні у телеграм у неділю.

За 1 листопада поліція зафіксувала 1808 ударів по лінії фронту та житловому сектору - під вогнем перебували 7 населених пунктів.

Теги: #донецька_область #обстріли

