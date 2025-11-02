Інтерфакс-Україна
Події
09:49 02.11.2025

Ворог атакував Херсонщину, дві людини постраждали та одна загинула

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, дві людини постраждали та одна загинула

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали двоє людей та одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Дніпровське, Томина Балка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Микільське, Новотягинка, Берислав, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Монастирське, Осокорівка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку.

Теги: #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:11 31.10.2025
На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

18:11 30.10.2025
Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

Один загиблий та п’ятеро поранених через ворожі атаки на Херсонщину

18:03 27.10.2025
Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

Четверо осіб, серед них – поліцейський, постраждали через обстріл на Херсонщині – прокуратура

20:56 23.10.2025
Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

Чоловік загинув через російський обстріл Херсону

09:05 23.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

Ворог атакував Херсонщину, 13 осіб постраждали

08:57 21.10.2025
Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

Ворог атакував Херсонщину, три людини постраждали

08:54 18.10.2025
Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Троє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

08:32 16.10.2025
Двоє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

Двоє постраждалих через російський обстріл Херсонщини

17:05 14.10.2025
ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

ООН про атаку Росії на гумконвой на Херсонщині: такі удари є абсолютно неприйнятними

08:38 13.10.2025
П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

П'ятеро постраждалих через російський обстріл Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Прем'єрка розповіла, що міститиме пакет зимової підтримки для українців

Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею

Президент доручив уряду до 15 листопада представити деталі пакету програм зимової підтримки

ОСТАННЄ

Фонд "Повернись живим" у жовтні отримав рекордні 15,87 млрд грн пожертв

ППО знешкодила вночі 67 ворожих дронів, є влучання на 6 локаціях

Житель прифронтового села у Харківській області загинув через ворожий обстріл

Ворог атакував Одещину БпЛА, дві жертви та троє постраждалих

Окупанти за добу втратили 940 осіб та 121 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом 18 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

2 листопада: Яке сьогодні свято, все про цей день

У Франції двом особам висунули обвинувачення у справі про пограбування Лувру

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

Білий дім: високопосадовців США не буде на кліматичному саміті ООН

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА