Ворог атакував Херсонщину, дві людини постраждали та одна загинула

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали двоє людей та одна загинула, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 - дістали поранення", - сказано в повідомленні.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Садове, Чорнобаївка, Білозерка, Дніпровське, Томина Балка, Кізомис, Янтарне, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Іванівка, Понятівка, Микільське, Новотягинка, Берислав, Новоберислав, Тягинка, Бургунка, Одрадокам’янка, Ольгівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Монастирське, Осокорівка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 4 багатоповерхівки та 12 приватних будинків. Також окупанти понівечили приватні гаражі та автомобілі, сільгосптехніку.