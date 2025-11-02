Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя постраждали двоє людей, без світла майже 60 тис. абонентів

Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки Запоріжжя у ніч на неділю, майже 60 тисяч абонентів знеструмлено, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Ворог атакував Запоріжжя. Двоє людей дістали поранень внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - написав він у телеграмі.

Він повідомив, що майже 58 тисяч абонентів знеструмлено через атаку. Також є пошкодження у житловому секторі.

"Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація", - додав він.

Джерело: https://t.me/ivan_fedorov_zp/27818

