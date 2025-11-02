Інтерфакс-Україна
03:47 02.11.2025

Кіпер: Візит представника НАТО Тернера в Одесу є чітким сигналом підтримки України та солідарності з Одещиною

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер обговорив зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером безпеку, стійкість та підтримку Одеського регіону під час його візиту до Одещини.

"Візит пана Тернера - чіткий сигнал підтримки України та солідарності з Одещиною, яка продовжує відігравати стратегічну роль у забезпеченні стійкості держави під час війни", - написав Кіпер в телеграмі.

Кіпер розповів спецпредставнику НАТО про щоденні виклики, з якими стикається Одеський регіон через постійні удари ворога, про наслідки обстрілів, стан портової та енергетичної інфраструктури.

"Російські атаки спрямовані на руйнування цивільних та критичних об’єктів аби залякати людей. Однак Одещина тримається і влада робить усе, щоб забезпечити безпеку і надійність регіону", - пише Кіпер.

