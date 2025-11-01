Інтерфакс-Україна
19:09 01.11.2025

Росіяни атакували Дніпровщину ввечері суботи, є загиблі та постраждалі

Російські війська ввечері суботи атакували Дніпровщину, виникла пожежа, є загиблі та постраждалі, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

"Ввечері агресор атакував Самарівський район. Виникла пожежа, понівечений магазин. Попередньо, є загиблі і поранені. Деталі уточнюються", - написав він у телеграмі.

За словами глави ОВА, протягом дня від ворожих ударів FPV-дронами та артилерією потерпала Нікопольщина. А саме – райцентр,  Марганецька,  Покровська, Мирівська, Червоногригорівська громади.

"На жаль, є загиблий. Окрім жінки, постраждав ще 73-річний чоловік. Лікуватиметься амбулаторно", - написав він.

Також внаслідок атак пошкоджені 2 приватні будинки. Понівечені 2 авто, ще одне знищене. Загорілася будівля, що не експлуатується.

По Петропавлівській громаді та Шахтарському Синельниківського району російська армія вдарила БпЛА. Пошкоджена інфраструктура.

 

Теги: #дніпропетровська #обстріли

