Польська громада Одеси в День всіх святих вшанувала розстріляних у 1937-41рр – міська влада

Фото: https://t.me/odesacityofficial/

Польська громада Одеси разом із в.о. міського голови Ігорем Ковалем та генеральним консулом Республіки Польща Яцеком Ґоцловським вшанували пам’ять розстріляних на 6-му кілометрі Овідіопольської дороги в суботу, у День всіх святих, повідомляється у суботу у телеграм-каналі міської влади "Одеса. Офіційно".

"Це місце — один із найстрашніших ландшафтів пам’яті Одеси, де в 1937–1941 роках НКВД здійснювало масові розстріли. Тут покояться тисячі безіменних жертв політичного терору — українців, поляків, євреїв, болгар", - йдеться в повідомленні.

"Таких місць масових поховань дуже багато. Не всіх знаємо поіменно. Але ми повинні пам’ятати про них", - сказав Ґоцловський.

Коваль запропонував спільно облаштувати меморіальний простір на місці поховань. "Сьогодні, на цьому місці, ми вклоняємо голови перед пам’яттю жертв політичних і етнічних репресій. Той самий режим знову вбиває на нашій землі громадян України різних національностей. Я вдячний Польщі за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення і вірю, що ми також зможемо разом реалізувати гідний жест пам’яті й на цьому місці масових розстрілів", - сказав він.

У Польщі День всіх святих – не лише церковне свято, а національний день пам’яті, коли громадяни запалюють свічки у пам'ять про предків.

Згідно єдиного перепису, проведеним в Російській імперії, 4,3% одеситів у 1897 році зазначили рідною польську мову. У 1926 році 2,4% одеситів зазначили свою польську національність, у 1939 – вже лише 1,5%, у 1959 – 0,9%, у 1989 – 0,2%.