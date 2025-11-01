Інтерфакс-Україна
07:51 01.11.2025

ДСНС: На Чернігівщині внаслідок атак ворожих дронів пошкоджено будівлі та поранено жінку

Фото: https://t.me/dsns_telegram

Минулої доби Чернігівська область зазнала чергових ударів безпілотників, повідомляє пресслужба ДСНС України.

У Корюківці внаслідок влучання дронів по території сільгосппідприємства загорівся ангар, пожежу оперативно ліквідували рятувальники. На жаль, травмовано 66-річну жінку. Також пошкоджено адміністративну будівлю, приватний будинок та автомобіль.

"Новгород-Сіверський: внаслідок падіння безпілотників пошкоджено фасади й скління адміністративних споруд. магазинів, аптеки та кавʼярні. Постраждалих немає", - інформує відомство ранком суботи.

"ДСНС Чернігівщини працює на місцях ударів, ліквідовуючи наслідки атак", – зазначили в повідомленні.

 

Теги: #чернігівська_область #обстріли

