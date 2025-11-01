Інтерфакс-Україна
02:57 01.11.2025

Сибіга провів нараду з послами щодо посилення оборони та мобілізації міжнародної підтримки

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів нараду з українськими послами та генеральними консулами, під час якої визначили подальші кроки для підвищення ефективності дипломатичної служби у контексті завдань, визначених президентом та прем’єр-міністром України.

"Максимальне посилення України та мобілізація міжнародної підтримки – ключовий фокус наради з нашими послами та генконсулами", – повідомив Сибіга у дописі у Facebook.

За словами міністра, головним критерієм оцінки роботи закордонних дипломатичних установ є результат, конкретна допомога та потрібні для України рішення. Безумовним і незмінним пріоритетом він назвав посилення українських захисників.

Сибіга наголосив, що українська дипломатія має постійно шукати нові можливості для забезпечення безперебійних поставок озброєння для Сил оборони, масштабування виробництва зброї в Україні та розвитку взаємовигідної співпраці з іноземними оборонними підприємствами. Також посилюється робота в країнах-партнерах для ефективного використання інструменту ЄС SAFE та ініціативи НАТО PURL.

"В умовах постійних російських атак напередодні зими одне з ключових завдань - додаткові системи ППО та підтримка нашої енергетики. Вже маємо важливі рішення. Працюємо над збільшенням цієї життєво важливої допомоги", - йдеться в повідомленні.

Окрему увагу приділили питанням використання заморожених російських активів, просуванню українських ініціатив у міжнародних організаціях, посиленню санкційного тиску на РФ та її ізоляції на міжнародних майданчиках.

Також розглянуто питання економічної співпраці та підтримки українських виробників. "Сильна економіка – запорука подальшої стійкості нашої держави", – наголосив міністр.

Сибіга повідомив, що під час зустрічі підбили підсумки проєктів МЗС із допомоги окремим бригадам, підтримки прифронтових регіонів, оздоровлення дітей та фандрайзингової кампанії МЗС і UNITED24 "Allies of Steel" із закупівлі наземних роботизованих систем.

Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BUsyMeqjZ/?mibextid=wwXIfr

Теги: #нарада #оборона #мзс

