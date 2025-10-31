На Херсонщині в результаті обстрілів загинули двоє людей, поранені 17 осіб

Станом на 17:30 п’ятниці відомо про 17 постраждалих в результаті російських обстрілів Херсонщини, ще двоє людей загинули, повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За даними слідства, 31 жовтня 2025 року окупаційна армія для обстрілів населених пунктів Херсонщини застосовувала артилерію та дрони різного типу. Станом на 17:30 відомо про двох загиблих та 17 поранених мирних жителів", - вказується у повідомленні.

Так, протягом дня від артилерійських обстрілів Херсона загинуло двоє цивільних та ще 14 дістали поранень, є важкі. Одна людина в обласному центрі травмувалася через атаку БпЛА.

Ще двоє мирних жителів постраждали у Білозерці: один від ворожої артилерії, інший – від дрона.

Пошкоджено також приватні та багатоквартирні будинки, гуртожиток навчального закладу, торговельні точки, культову та господарську споруди, гаражі та автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.