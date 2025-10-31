Інтерфакс-Україна
12:06 31.10.2025

Керівник САП обговорив з послом Швеції захист прозорого використання міжнародної допомоги

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко обговорив із Послом Королівства Швеція в Україні Мартіном Обергом пріоритети діяльності антикорупційної інфраструктури України, зокрема, захист законного та прозорого використання міжнародної технічної допомоги, що надається шведською стороною.

"Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеція в Україні Мартіном Обергом", - інформує САП в телеграм-каналі в п'ятницю.

В антикорупційній прокуратурі зазначають: "Сторони обговорили досягнення та виклики антикорупційної інфраструктури України, пріоритети її діяльності, зокрема щодо захисту законного та прозорого використання міжнародної технічної допомоги, що надається шведською стороною та буде продовжена у період повоєнного відновлення України".

Згідно з повідомленням, Клименко відзначив послідовну та принципову позицію Королівства Швеція щодо підтримки України та наголосив, що інституції, які стоять на передовій боротьби з високопосадовою корупцією, у своїй роботі спираються виключно на закон та належний процесуальний порядок.

"Посол Швеції Мартін Оберг зазначив, що забезпечення підзвітності державних інституцій і боротьба з топ-корупцією є ключовою умовою довіри міжнародних партнерів до України і невід’ємним чинником сталого поступу нашої держави до членства в Європейському Союзі", - наголошують в САП.

Він також підкреслив, що збереження інституційної незалежності, а також подальший розвиток потенціалу САП є безумовним пріоритетом.

Це перший візит Його Високоповажності до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Зустріч відбулася у конструктивній атмосфері, засвідчивши спільне бачення важливості антикорупційних зусиль для європейського майбутнього України", - резюмують в антикорупційній прокуратурі.

